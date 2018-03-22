В нашем обзоре собрана 10-ка самых невероятных артефактов, найденный в океанских глубинах.

Человеческая цивилизация не только уникальна, но еще и до конца не разгадана. За сотни тысяч лет изменилось многое – облик людей, обычаи и традиции, исчезали и появлялись народы и города, изменялся даже ландшафт. В результате сегодня под водой находят не только затонувшие корабли, но и пирамиды, храмы, а порой и целые города. В нашем обзоре собрана 10-ка самых невероятных артефактов, найденный в океанских глубинах.