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В геноме поздних неандертальцев не обнаружено ДНК современных людей

Неандертальцы
21:27 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Неандертальцы обитали жили в Европе 39-47 тысяч лет назад.

Международная группа ученых проанализировала геномы пяти неандертальцев, которые жили в Европе 39-47 тысяч лет назад, и не нашла в них следов скрещивания с людьми. Исследователи установили, что европейская популяция отделилась от общего предка примерно 150 тысяч лет назад. Незадолго до конца своей истории неандертальцы мигрировали либо из Западной Европы на Кавказ, либо наоборот.

Анализ первых неандертальских геномов, которые удалось отсеквенировать, показал, что неандертальцы скрещивались с людьми современного типа около 50-60 тысяч лет назад. По-видимому, это происходило на Ближнем Востоке, вскоре после того, как люди вышли из Африки. В результате, в ДНК у всех неафриканских популяций современных людей есть от 1-4% неандертальских генов.

Позднее исследователи определили последовательность генома человека современного типа, жившего на территории Румынии 39-42 тысячи лет назад, и обнаружили у него 6-9% неандертальских генов.

В ходе новой работы исследователи решили проследить генетическую историю так называемых поздних неандертальцев, которые жили за несколько тысяч лет до исчезновения вида. Ученые секвенировали геномы пяти неандертальцев и сравнили их с уже известными геномами неандертальцев и современных людей из разных популяций, а также с геномом денисовской девочки, и построили филогенетические деревья для митохондриальной (передается по материнской линии) и ядерной ДНК и отдельно для последовательности ДНК Y-хромосомы (передается по отцовской линии).

Оказалось, что европейские неандертальцы отделились от общего с другими популяциями предка, жившего на Алтае, около 150 тысяч лет назад. Также ученые выяснили, что люди скрещивались на Ближнем Востоке с неандертальцами, которые разделились с европейскими неандертальцами около 70 тысяч лет назад. Выяснилось, что генетическое сходство между неандертальцами можно предсказать по тому, где они жили. Как и современные люди, близкородственные неандертальцы тоже населяли соседние регионы. С другой стороны, оказалось, что в конце своей истории неандертальцы из Западной Европы мигрировали на Кавказ или наоборот. Более того, несмотря на то, что четверо из исследованных неандертальцев жили в то время, когда в Европе уже появились люди современного типа, исследователи не обнаружили следов их ДНК в геноме неандертальцев.

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Новости науки, Геном, ДНК, Исследование, Люди, Неандертальцы, Ученые.
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