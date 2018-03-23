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В Африке ученый заново "открыл" Марс

Марс
07:48 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Исследователь из Южной Африки заявил о "загадочном" объекте, который оказалcя Марсом.

Современная (и не только современная) наука знает немало забавных случаев. Пожалуй, один из самых необычных произошел совсем недавно: представляющий Кейптаунский университет (ЮАР) космолог Питер Дансби (Peter Dunsby) заново "открыл" хорошо известную всем Красную планету. На данный случай обратил внимание ресурс ScienceAlert.

Дансби сообщил про наблюдение неизвестного астрономического явления в ATel (The Astronomer's Telegram). Это интернет-сервис, который создали для быстрого обмена в научной среде данными об астрономических явлениях. В ATel можно найти информацию о гамма-вспышках, суперновых и других объектах, которые могут заинтересовать научный мир.

В своем сообщении Питер Дансби указал, что 20 марта он обнаружил чрезвычайно яркий транзиент в ночном небе рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна, которого там не было 8 марта. Исследователь обратился к коллегам с просьбой рассказать о природе объекта (который на самом деле был Марсом). При этом сам ученый также осознал ошибку: 40 минут спустя он признал в объекте Красную планету и извинился за то, что отвлек других исследователей.

Между тем случай не остался незамеченным. Вскоре в Twitter-аккаунте The Astronomer's Telegram опубликовали шуточный сертификат на имя Питера Дансби в награду за "открытие" Марса. Примечательно и то, что данный инцидент, по мнению астрономов-любителей, в очередной раз показал недостаточные познания ряда профессиональных астрономов во многих очевидных и известных многим школьникам вещах.

Причиной этого является чересчур узкая специализация профессиональных исследователей. За Питера Дансби заступился научный журналист Пол Сазерленд (Paul Sutherland), заявивший, что космолог занят изучением вопросов, касающихся всей Вселенной, и может не обратить внимание на "песчинку", коей на фоне Вселенной и является Марс.

При всем при этом Красная планета может стать в будущем ни много ни мало новым домом для землян. Сейчас полным ходом идет рассмотрение областей, которые в будущем могут стать местами обитания первых поселенцев. В частности, поисками зон, подходящих для жизни, займется новый марсоход "Марс-2020". Аппарат получит 23 камеры, которые будут передавать цветную картинку в высоком разрешении. Кроме того, робот получит микрофон и впервые запишет звуки Красной планеты. Начало миссии запланировали на июль или август 2020 года.

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Новости науки, Индия, Марс, Марс-2020, Открытие Марса, Ученый, Ученый с Индии.
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