Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке

Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям.

В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре.

Связанная с процессом отделения восточной части Африки деформация земной коры привела к появлению геологического разлома – Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на 6 тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря.

Скорость, с которой две плиты (Африканская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.