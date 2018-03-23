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Признаки скорой глобальной катастрофы нашли в Африке

Африка
11:44 Сегодня Телеграф
interfax.com.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине.

Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям.

В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, угрожающие транспортной и городской инфраструктуре.

Связанная с процессом отделения восточной части Африки деформация земной коры привела к появлению геологического разлома – Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на 6 тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря.

Скорость, с которой две плиты (Африканская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.

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Все по теме:

Новости науки, Африка, Видео, Геологические процессы, Раскол, Рифтовая долина.
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