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Американский ученый объяснили, почему смерти не существует

Иллюзия смерти
12:20 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Роберт Ланца утверждает, что смерть — это всего лишь иллюзия человеческого сознания

Известный американский ученый, декан Университета Уэйк-Форест профессор Роберт Ланца, которого журнал TIME включил в топ-100 самых влиятельных людей в мире, выступил с теорией о том, что смерти не существует, — человек просто переходит в параллельный мир. По версии исследователя, смерть является лишь иллюзией человеческого сознания.

Профессор медицины Роберт Ланца указывает на то, что понятие смерти связано с особенностями сознания, которое ассоциирует уход из жизни с остановкой функций внутренних органов. "На самом же деле сознание не угасает, а продолжает работать, но уже в другом мире", — настаивает ученый.

Роберт Ланца был известен своими исследованиями в области стволовых клеток, а также успешными экспериментами по клонированию исчезающих видов животных. Несколько лет назад Ланца сменил вектор своего научного интереса, увлекшись физикой и квантовой механикой. Свою теорию о смерти ученый сформулировал под влиянием данных из этих областей, соотнеся их с открытиями астрофизики, — она получила название "биоцентризм".

Роберт Ланца утверждает, что смерть — это иллюзия человеческого сознания."Люди отождествляют себя со своим телом: считают, что тело умрет, и они умрут вместе с ним. Но сознание существует вне времени и пространства", — отмечает ученый.

Способность человеческого сознания находиться где угодно, в том числе за пределами человеческого тела, согласуется с основами квантовой механики, согласно которым возможны сразу множественные варианты развития событий. Человеческое сознание, говорит профессор Ланца, — это вид энергии, поэтому оно не исчезает и не может быть уничтожено, оно может лишь бесконечно видоизменяться и трансформироваться.

"Существует множество вселенных. В них и реализуются все вероятные варианты развития событий. В одной вселенной тело умирает, в другой — продолжает жить, вбирая сознание, которое в эту вселенную переместилось", — не сомневается ученый.

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Новости науки, Иллюзия, Иллюзия смерти, Роберт Ланца, Смерть, Ученые.
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