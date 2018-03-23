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Ученые разгадали загадку мумии-пришельца

Мумия-пришелец
21:06 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости науки: Калифорнийские исследователи установили происхождение мумифицированного младенца Аты и смогли объяснить его внешний вид.

Останки мумифицированного младенца, которого назвали Атакамским гуманоидом или, ласково, Атой, завернутого в белую ткань и перевязанного фиолетовой ленточкой, были найдены в 2003 году в городе-призраке Ла-Нория, что в чилийской пустыне. У мумии очень необычный скелет: Ата всего 15 сантиметров в высоту, но ее кости похожи на кости ребенка шести-семи лет, девять пар ребер вместо 12 и конусовидная голова. Из-за этого некоторые полагали, что мумия инопланетного происхождения.

У Аты были взяты образцы костного мозга, которые затем передали в Стэнфордский университет в Калифорнии иммунологу Гарри Нолану. Команда Нолана изучила ДНК мумии и установила, что ее генетический материал - не инопланетный, а вовсе даже человеческий.

"После того, как мы поняли, что это был человек, следующим шагом было понять, как он мог так выглядеть", - сказал Нолан.

 

Так Нолан приступил к изучению генома Аты вместе с командой биолога Атуль Бутте из Калифорнийского университета и генетическими исследователями из Стэнфорда. Выяснилось, что у младенца мутировавшие гены роста. Нолан пришел к выводу, что именно эти мутации спровоцировали неестественно быстрый рост костей и скелетные аномалии Аты. Он считает, что Ата - человеческий ребенок, мертворожденный или умерший вскоре после рождения.

У любого человека может быть несколько генетических мутаций. Но, как правило, только одна из них вызывает болезнь ребенка. Семь подобных мутаций, по словам генетика Фоузан Алкурая, - неслыханно.

Также удалось установить происхождение Аты: ее мать была родом с западного побережья Южной Америки, то есть, скорее всего, чилийкой. Если какая-то из мутаций младенца и присутствовала в ДНК ее родителей, то не причинила «носителям» никакого вреда - ведь родители Аты прожили достаточно долго и смогли зачать ребенка.

 "Родители не просто выбросили тело, она была тщательно завернута и уложена на землю. Кто-то думал, что это важно. Это был по-настоящему их ребенок. Мне кажется, что его тело следует вернуть в Чили и похоронить по традициям местных народов", - заявил Гарри Нолан.

Палеоантрополог и анатомист Уильям Юнгерс добавил, что версия об инопланетном происхождении мумии псевдонаучна и была распространена только для того, чтобы поднять "шумиху" в прессе.Исследователи считают, что дальнейшее изучение ДНК мумии окажется полезным для человечества и поможет установить причины развития врожденных болезней, связанных со скелетом, а возможно, и поспособствует их лечению.

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Новости науки, Исследования, Мумия, Мумия в пустыне, Мумия-пришелец, Новости науки.
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