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Новости: Брага древних: археологи нашли чайник с алкогольным напитком возрастом 2000 лет Брага древних: археологи нашли чайник с алкогольным напитком возрастом 2000 лет
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Брага древних: археологи нашли чайник с алкогольным напитком возрастом 2000 лет

Археологи нашли алкоголь возрастом 2 тысячи лет
02:39 Сегодня Телеграф
Old.archeo-news
Фото: Old.archeo-news

Новости науки: Бронзовый чайник с алкогольным напитком возрастом свыше 2 тыс. лет обнаружен в ходе раскопок в провинции Шэньси, Северо-Западный Китай.

Данный чайник использовался в качестве жертвенной утвари. Вместе с другими 260 предметами он был извлечен при раскопках могил на кладбище простолюдинов периода династии Цинь (221-207 годы до н.э.).

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По словам сотрудника Научно-исследовательского института археологии провинции Шэньси, в запечатанном с помощью натуральных волокон чайнике было обнаружено около 300 мл алкогольного напитка.

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Жидкость является прозрачной и имеет молочно-белый оттенок. Исследователи полагают, что напиток был изготовлен с помощью брожения, поскольку содержит глутаминовую кислоту.

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В могилах также нашли бронзовый меч длиной 60 см. Другой важной находкой стал пластрон (брюшной щит) черепашьего панциря с примерно десятком выбоин и выжженных отметин, являющихся указанием на то, что панцирь использовался предсказателем судьбы для гаданий.

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Новости науки, Алкоголь, Археология, Китай, Наука, Новости археологии, Раскопки.
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