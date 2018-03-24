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На МКС прибыл новый экипаж астронавтов

МКС
11:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости науки: Космический корабль "Союз" с двумя американскими астронавтами и российским космонавтом на борту 23 марта вечером пристыковался к Международной космической станции.

За два дня до этого космический корабль стартовал с российского космического комплекса космодрома "Байконур" в Казахстане.

Астронавты NASA Дрю Фойстел и Рикки Арнольд, а также российский космонавт Олег Артемьев присоединятся к Антона Шкаплерову с "Роскосмоса", Скотта Тингла с NASA и Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Новая команда планирует провести около пяти месяцев на космической станции.

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Все по теме:

Новости науки, Астронавты, Космический корабль, Космонавты, Космос, Международная космическая станция, МКС.
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