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На МКС прибыл новый экипаж астронавтов
Новости науки: Космический корабль "Союз" с двумя американскими астронавтами и российским космонавтом на борту 23 марта вечером пристыковался к Международной космической станции.
За два дня до этого космический корабль стартовал с российского космического комплекса космодрома "Байконур" в Казахстане.
Астронавты NASA Дрю Фойстел и Рикки Арнольд, а также российский космонавт Олег Артемьев присоединятся к Антона Шкаплерову с "Роскосмоса", Скотта Тингла с NASA и Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Новая команда планирует провести около пяти месяцев на космической станции.
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