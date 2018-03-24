На МКС прибыл новый экипаж астронавтов

За два дня до этого космический корабль стартовал с российского космического комплекса космодрома "Байконур" в Казахстане.

Астронавты NASA Дрю Фойстел и Рикки Арнольд, а также российский космонавт Олег Артемьев присоединятся к Антона Шкаплерову с "Роскосмоса", Скотта Тингла с NASA и Норисиге Каанаи (Японское агентство аэрокосмических исследований). Новая команда планирует провести около пяти месяцев на космической станции.