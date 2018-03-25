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Астрономы зафиксировали новые изменения яркости "звезды инопланетян"

Космос
09:14 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Аналогичное поведение звезды ученые наблюдали в 2013 году.

Яркость звезды KIC-8462852 загадочным образом снизилась, сообщила в блоге, посвященном загадочному поведению светила, астроном Табета Бояджян.

Согласно новым данным, в марте 2018 года светимость KIC-8462852 резко упала. Ранее аналогичное поведение звезды удалось наблюдать только в 2013 году.

В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%.

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.

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Новости науки, KIC 8462852, Астрономы, Звезда, Исследование, Космос, Ученые, Яркость.
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