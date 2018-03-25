В Камбодже сняли невероятную небесную аномалию (Видео)

На популярном видеохостинге "YouTube" появился загадочный ролик, демонстрирующий невероятное явление в вечернем небе. Над домами образовалась поразительная "энергетическая дуга", переливающаяся всеми оттенками желтого, причем текущая по небосводу, словно река.

К сожалению, неизвестный оператор из Камбоджи отказался сообщать, в какой части страны наблюдалась эта небесная дуга, когда она появилась над землей и когда исчезла. Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали такое поведение подозрительным и предположили, что речь идет о мистификации, а удивительное свечение, дескать, было добавлено на ролик в видеоредакторе.

По мнению материалистов и скептиков, очень многие жители Камбоджи должны были заметить такое редкое чудо, однако в Интернет попала только представленная ниже запись. И это в наши-то дни, когда у каждого в кармане имеется телефон с видеокамерой.

Кстати, не нужно думать, пишут некоторые юзеры, что исключительно все в этом случае бросятся снимать небесное чудо и тут же выкладывать в Интернет. Это, во-первых, а во-вторых, наверняка в Сети найдутся и другие материалы, нужно только поискать. В конечном счете, они еще "всплывут", поскольку явление на самом деле неординарное.

Тем не менее, множество других комментаторов посчитали материал подлинными и сообщили, что он произвел на них неизгладимое впечатление. Одни уверены, что в небе над Камбоджей открылся портал в иное измерение. По мнению других, речь идет о деятельности представителей внеземной цивилизации. Третьи предполагают, что это божественное или сверхъестественное чудо, которое возникло в небесах вопреки любым законам природы и науки.