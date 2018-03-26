В США на пляж выбросило тело загадочного существа
Новости науки: В Джорджии (США) на берегу было обнаружено тело загадочного морского существа.
По данным издания The Daily Star, турист Джефф Уоррен во время круиза по морскому заповеднику успел снять существо на видео. По его словам, он сначала подумал, что это морской котик. Однако когда корабль подплыл ближе к берегу, он понял, что ошибся - у неопознанного существа была длинная шея и маленькая голова.
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Стоит отметить, что другие туристы усмотрели в животном схожесть "с лохнесским чудовищем". Однако пока что происхождение морского обитателя не установлено.
Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш рассказал, что иногда разлагающиеся тела акул могут напоминать внешне плезиозавров.
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Эти существа, жившие около 199,6-65,5 миллионов лет назад, обладали длинными шеями и маленькими головами.
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Как сообщалось ранее, в городе Мельбурн Австралии опоссум осуществил попытку пролезть на кухню частного дома сквозь стену, однако не принял ко вниманию свой размер и застрял.