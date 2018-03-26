Ракета Falcon 9 создала временную дыру в ионосфере Земли

Один из запусков ракеты Falcon 9 в 2017 году стал причиной возникновения временной дыры в ионосфере Земли.

Как отмечает издание, ракета взлетает вертикально, но вскоре после взлета она изменяет траекторию движения и примерно 80-100 километров летит почти параллельно поверхности Земли. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на ракету.

Вместе с тем, в августе прошлого года Falcon 9 не совершила подобный маневр, а преодолела большую часть пути вертикально. Это произошло из-за того, что тайваньский спутник связи, который находился на борту Falcon 9, оказался легким для ракеты, его вес составил 475 килограмм.

В результате за пять минут после старта ракета поднялась на высоту 300 километров. Из-за вертикального движения Falcon 9 создала не традиционную V-образную волну, а гигантские круговые ударные волны, которые растянулись более чем на 1,8 миллиона квадратных километров, что примерно равно четырем территориям Калифорнии или трем территориям Украины.

Из-за этого спустя 13 минут после старта ракеты в ионосфере Земли возникла дыра, которая привела к сбоям в работе навигационной аппаратуры над западными территориями США и прилегающим к ним районам Тихого океана. Погрешность датчиков GPS, вызванная второй ступенью Falcon 9, составила один метр.

В начале месяца в СМИ появилась информация, что ракета-носитель Falcon 9 не смогла доставить секретный правительственный спутник Zuma на орбиту.

По предварительным данным собеседников журналистов, из-за неисправности спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя и упал вместе с ним в океан.