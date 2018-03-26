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Палеонтологи дали точное описание вымерших рептилий

Вымершие рептилии со сверхмощными челюстями
14:29 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото:naked-science.ru

Новости науки: Colobops noviportensis при размерах с мелкую ящерицу обладали необычайно мощным укусом.

Окаменевшие фрагменты черепа были обнаружены в штате Коннектикут при проведении строительных работ еще в 1965 году, однако их изучение началось лишь в 1990-х. Ученые датировали останки возрастом около 200 миллионов лет, сочтя их не слишком привлекательным образцом давно вымерших родственников современных гаттерий — представителей древнего отряда клювоголовых ящериц.

Однако новое исследование, проведенное командой профессора Йельского университета Бхат-Анжана Буллара (Bhart-Anjan Bhullar), опиралось на более детальные данные компьютерной томографии и современные алгоритмы трехмерной реконструкции. Вымершие рептилии открылись с совершенно новой стороны — как представители уникальной группы, способные демонстрировать исключительно высокую, по меркам своей эпохи, мощность укуса. Описание рептилий Colobops noviportensis представлено в статье журнала Nature Communications.

Предложенное учеными название происходит от латинизированного перевода геологической формации Нью-Хэвен (New Haven — лат., Novus Portus), где и были обнаружены окаменелости. По словам профессора Буллара, C. noviportensis относились к числу множества некрупных пресмыкающихся, которые в то время уже отделились от большой ветви, впоследствии образовавшей все множество динозавров и птиц.

Этот вид отличается довольно неожиданным для столь мелких животных развитием ротового аппарата — с усилением челюсти. При длине черепа лишь около 2,5 сантиметра укус C. noviportensis был сильнее, чем у любого другого существа сходных размеров. Ученые предполагают, что это позволяло им охотиться на добычу, хорошо защищенную броней.

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Новости науки, Бхат-Анжана Буллара, Вымершие рептилии, Окаменевшие фрагменты, Описание, Палеонтологи, Рептилии.
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