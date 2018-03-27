В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму

На севере Перу нашли 77 погребений культуры Чиму́, которые археологи датировали периодом 1200-1400 годы нашей эры. По сообщению Newsweek, в них были захоронены не меньше 12 детей, по-видимому, принесенных в жертву. Кроме останков исследователи нашли более 100 артефактов, сообщает N+1.

Культура Чиму существовала на севере современного Перу; столица одноименного государства — Чан-Чан была крупнейшим городом доколумбовой Южной Америки. Цивилизация чиму зародилась в X веке нашей эры и процветала до завоевания государства инками в 1470 году. Люди чиму были искусными гончарами и металлургами, они выплавляли бронзу, медь, делали сплавы меди и золота.

Кроме того, в государстве было развитое сельское хозяйство, индейцы строили оросительные системы и резервуары для хранения воды. Люди чиму поклонялись Солнцу, Луне и Морю, которым приносили человеческие жертвы. Археологи уже находили в городе Уанчако погребения принесенных в жертву людей, в том числе подростков, а также останки лам.

Новые захоронения были найдены недалеко от Уанчако, во время прокладки водопровода. Археологи, которые проводили охранные раскопки, обнаружили 77 могил, а в них останки 47 человек. Среди них было, как минимум, 12 детей и один младенец, которых, по-видимому, принесли в жертву. Как рассказал руководитель раскопок Виктор Кампанья Леон (Víctor Campaña León), на костях грудной клетки у детей были отметины, как будто кто-то пытался сломать им ребра, и, вероятно, вырвать сердце.

Один из детей был похоронен вместе с 39 раковинами моллюсков-шарниров, которые по верованиям чиму помогали призвать дождь. Кроме человеческих останков исследователи обнаружили кости животных, 115 керамических сосудов, металлические артефакты и рыболовные снасти.

Ранее перуанские археологи нашли в Перу захоронения другого народа, ичма. Также, как и государство чиму, территорию людей ичма завоевали инки незадолго до появления на континенте испанцев.