Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого Луценко рассказал о следствии в отношении главы САП Холодницкого
Новости: В Украине состоится дискуссия о введении латиницы В Украине состоится дискуссия о введении латиницы
Новости: Свитолина победила Барти и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами Свитолина победила Барти и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
Новости: В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму
X

В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму

В Перу обнаружены ужасные захоронения культуры Чиму
06:32 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости науки: На севере Перу в Южной Америке нашли принесенных в жертву детей культуры Чиму.

На севере Перу нашли 77 погребений культуры Чиму́, которые археологи датировали периодом 1200-1400 годы нашей эры. По сообщению Newsweek, в них были захоронены не меньше 12 детей, по-видимому, принесенных в жертву. Кроме останков исследователи нашли более 100 артефактов, сообщает N+1.

В Перу обнаружены 12000-летние артефакты древних охотников

Культура Чиму существовала на севере современного Перу; столица одноименного государства — Чан-Чан была крупнейшим городом доколумбовой Южной Америки. Цивилизация чиму зародилась в X веке нашей эры и процветала до завоевания государства инками в 1470 году. Люди чиму были искусными гончарами и металлургами, они выплавляли бронзу, медь, делали сплавы меди и золота.

Археологи решили знаменитую загадку вытянутых черепов

Кроме того, в государстве было развитое сельское хозяйство, индейцы строили оросительные системы и резервуары для хранения воды. Люди чиму поклонялись Солнцу, Луне и Морю, которым приносили человеческие жертвы. Археологи уже находили в городе Уанчако погребения принесенных в жертву людей, в том числе подростков, а также останки лам.

10 обнаруженных недавно артефактов, которые изменяют представление о древних религиях

Новые захоронения были найдены недалеко от Уанчако, во время прокладки водопровода. Археологи, которые проводили охранные раскопки, обнаружили 77 могил, а в них останки 47 человек. Среди них было, как минимум, 12 детей и один младенец, которых, по-видимому, принесли в жертву. Как рассказал руководитель раскопок Виктор Кампанья Леон (Víctor Campaña León), на костях грудной клетки у детей были отметины, как будто кто-то пытался сломать им ребра, и, вероятно, вырвать сердце.

Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик

Один из детей был похоронен вместе с 39 раковинами моллюсков-шарниров, которые по верованиям чиму помогали призвать дождь. Кроме человеческих останков исследователи обнаружили кости животных, 115 керамических сосудов, металлические артефакты и рыболовные снасти.

Ранее перуанские археологи нашли в Перу захоронения другого народа, ичма. Также, как и государство чиму, территорию людей ичма завоевали инки незадолго до появления на континенте испанцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Артефакт, Археология, Дети, Захоронение, Наука, Новости археологии, Перу, Раскопки, Чиму.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ракета Falcon 9 создала временную дыру в ионосфере Земли Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне В США на пляж выбросило тело загадочного существа

Последние новости

Что входит в правильный рацион для повышения мужской силы Курьезно-издевательские "проблемы", с которыми сталкивается "золотая молодежь" Еще одна страна объявила о высылке российских дипломатов
Сегодня читают
01 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
02 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
03 Истребители F-18 США получили новые "электронные мозги" (Видео)
04 Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
05 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
Новости сегодня
06:23 Внутри роскошного самолета принца Саудовской Аравии (Фото)
06:21 Юнкер выступил за стратегическое партнерство Турции и ЕС
06:15 ВГА на Донбассе переходят в новое подчинение
06:14 30 роковых красавиц XX века, по которым сходили с ума все мужчины (Фото)
06:03 Входящая в Lufthansa Group авиакомпания Swiss возобновила полеты в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов РФ Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
Новости: Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше Сколько денег присылают в Украину заробитчане в Польше
Новости: Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии
Новости: Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото) Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото)
Добавить комментарий
0