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Через пару дней гигантский астероид сблизится с Землей

Сближение астероида с Землей
08:54 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости науки: Космический объект 2018FB максимально приблизится к нашей планете 30 марта.

Размеры этого космического тела, потенциально опасного для нашей планеты, просто шокируют – астероид под кодовым названием 2018FB имеет площадь с большой стадион (для сравнения, Челябинский метеорит был всего около 20 метров в поперечнике). Такой гигант, столкнувшись с Землей, может привести к настоящему Апокалипсису.

Пролетит он близ нашей планеты 30 марта, ученые утверждают, что, не смотря на свой огромный размер и реальную опасность, данный космический "обломок" не причинит нашему "голубому шарику" никаких бед. Сами земляне могут наблюдать пролет астероида лишь в телескопы.

Однако даже такое дальнее "соседство", говорят специалисты, может отрицательно влиять на самочувствие землян, поэтому в последние дни марта лучше не перегружать себя работой и не строить на эти дни грандиозных планов.

К слову заметим, что один из сценариев конца света для Земли видится как раз в столкновении с подобным астероидом. Правда, по прогнозам астрономов, это может произойти лишь через сто с лишним лет. К тому времени, надо полагать, земляне уже научатся бороться с этой опасностью.

Успокаивает и то, что Земля даже в наше время уже дважды (Тунгусский и Челябинский метеориты) подвергалась серьезной опасности со стороны космических тел, но какие-то высшие силы (инопланетяне или люди из будущего, параллельного мира) спасали планету, уничтожая астероиды еще в ее атмосфере. Так что у нас есть маленькая, но реальная надежда, что космическая катастрофа минует Землю…

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Новости науки, 2018FB, 30 марта, Астероид, Земля, Сближение астероида с Землей.
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