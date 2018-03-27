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Обломки китайской космической станции упадут на Землю

Китайская космическая станция
12:17 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Куски весом до 100 килограммов могут попасть на поверхность Земли через четыре дня.

Космическая лаборатория Tiangong-1 может упасть на Землю уже через четыре дня – 31 марта или же 1 апреля. Как отметили ученые, Tiangong-1 перестала отвечать на китайские команды уже более года и в конечном итоге превратится в искусственный метеорит.

Теперь ученые смогли уточнить время вероятного падения станции. По их данным, Tiangong-1 войдет в плотные слои атмосферы 31 марта с погрешностью в плюс-минус три дня. При этом большая часть аппарата сгорит в атмосфере Земли.

В то же время расчеты независимой исследовательской организации Aerospace предполагают, что наиболее вероятным днем падения станции будет 1 апреля. Эти исследователи также допускают погрешность в плюс-минус четыре дня. Как пишут журналисты Science Alert, падение станции может стать "одной из самых неудачных шуток в день дурака".

По данным некоммерческой исследовательской фирмы Aerospace, части космической станции "могут быть видны до минуты или более, в зависимости от времени суток, видимости, условий и местоположения наблюдателя". В некоторых странах существует бесконечно малый шанс, что падающие обломки упадут на людей.

"В истории космических полетов не было ни одного случая, когда человек пострадал бы от космического мусора. В 1997 году обломок ракеты Дельта II ударил женщину по плечу, но она не пострадала", – говорится в заявлении Aerospace.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардского университета, сказал, что куски весом до 220 фунтов (100 килограммов) могут попасть на поверхность Земли. Согласно последним оценкам, эти части лаборатории упадут в океан.

Эксперты указали крупные города, которым может в теории грозить падение частей Tiangong-1 из космоса. Среди них – Пекин, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Сочи и Владивосток.

Tiangong-1 – это космический аппарат длиной 12 метров и диаметром 3,3 метра, его стартовая масса 8506 кг. Станция пустовала с 2013 года, с 2016 года с ней не было никакого контакта.

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Новости науки, Tiangong-1, Земля, Китайская космическая станция, Обломки, Ученые.
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