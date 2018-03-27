Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева
Новости: Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях
Новости: "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

На Волыни пытаются спасти уникальную лодку времен Киевской Руси

Лодка
21:03 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: В селе Маневичи уже возникла идея создать музей одного экспоната – даже проект разработали. Однако денег на него пока нет.

На Волыни пытаются сохранить уникальную лодку времен Киевской Руси, на которой начали появляться признаки эрозии.

Как говорится в сюжете ТСН, ученые уверяют, это единственное плавсредство 13-го века в Восточной Европе, что так сохранилось. Три года назад его случайно обнаружили в реке, шведы предлагали за него 100 тысяч евро. Но в поселке Маневичи решили, что находка должна остаться у них. Впрочем, пока что лодка пылится на пилораме местного предпринимателя и ученые уже заметили разрушения.

Лодка выдолбленная из ствола дерева. На нее приехали посмотреть ученые из Польши, Швеции и Литвы, которые подтвердили уникальность артефакта. В селе Маневичи уже возникла идея создать музей одного экспоната – даже проект разработали. Однако денег на него пока нет.

Последние три года лодку обрабатывали спецраствором, а когда перестали, увидели на ней белые пятна. Известие о разрушении долбленки дошло и до Хортицы. Специалисты музея судоходства отреставрировали не одну древнюю лодку. Запорожские музейщики уверяют, что волынскую находку еще можно спасти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Волынь, Исследование, Киевская Русь, Лодка, лодка времен Киевской Руси, Наука, Уникальная лодка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Астрономы нашли "старшего брата" Меркурия 10 обнаруженных недавно артефактов, которые изменяют представление о древних религиях Ученые выяснили, как будут выглядеть люди через 100 тысяч лет

Последние новости

МИД Великобритании: Уже 26 стран выдворили 143 российских шпиона Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии в купальнике Донбасс нуждается в дополнительных КПВВ
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
22:23 В Украине выросла доля возобновляемой энергетики
22:21 Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
22:18 До опасной близости огромного астероида с Землей осталось три дня
22:02 СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам
21:59 Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0