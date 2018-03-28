Еще один вид крупных животных оказался на грани вымирания

Недавно мы писали о том, что в Кении умер последний самец северного белого носорога. Теперь все ближе к вымиранию находится вид северных гладких китов.

Зоологам не удалось обнаружить ни одного новорожденного детеныша северного гладкого кита за последний брачный сезон, сообщает National Post. Сегодня вид насчитывает несколько сотен особей, за ним ведутся регулярные наблюдения, так как он находится под угрозой исчезновения.

Северные гладкие киты (Eubalaena glacialis) принадлежат к роду южных китов, куда также входят японский кит (E. japonica) и южный гладкий кит (E. australis). Все представители этого рода отличаются хорошей контактностью и дружелюбием по отношению к человеку, что отчасти привело к их почти полному исчезновению. Северные гладкие киты были истреблены в восточной части Атлантического океана и теперь встречаются в основном в западных регионах (хотя несколько раз их видели у берегов Исландии). Сегодня популяция насчитывает около 450 особей, и за ней ведется постоянный контроль, согласно Международной Красной книге, это вымирающий вид. Ежегодно исследователи отслеживают, сколько детенышей появилось за время брачного сезона, чтобы определить, чего следует ожидать в будущем.

Барб Зудсма (Barb Zoodsma), куратор программы Национальной службы морского рыболовства по восстановлению популяции южных китов в США сообщила, что за четыре месяца биологам не удалось обнаружить ни одного детеныша. С декабря по март исследователи вели наблюдения у побережья Джорджии и Флориды, куда северные гладкие киты традиционно приплывают для размножения. И хотя до завершения проекта в этом году остается еще несколько дней, но Зудсма уверена, что это ноль — это окончательный результат.

В прошлом году родилось только пять детенышей северного гладкого кита, в то время как на прибрежные территории США и Канады было выброшено в общей сложности 17 мертвых особей. Поэтому эксперты обеспокоены последними данными. С другой стороны, ученые не исключают возможного "беби-бума": обычно до наступления следующей беременности проходит, как минимум, три года, поэтому показатели рождаемости могут колебаться. Так, в 2000 году морские биологи зарегистрировали только одного детеныша северного гладкого кита, а в 2001 году — уже 31.

Тем не менее, эксперты все равно указывают на необходимость приложить усилия к спасению животных. Вскрытие тел выброшенных на берег китов показало, что как минимум четверо из них пострадало от ударов об корпус судна, а еще двое запутались в рыболовных сетях. Ужесточение правил по отношению к морским судам, которые ходят в регионах, где встречается больше всего китов, могут помочь защитить млекопитающих, считает Филип Гамильтон (Philip Hamilton), ученый из аквариума Новой Англии в Бостоне.

Крупный морской транспорт представляет потенциальную угрозу не только для китов. Недавнее исследование показало, что ледоколы могут разлучать с потомством Каспийских тюленей, находящихся под угрозой исчезновения.