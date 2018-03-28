Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток

Канадские ученые впервые описали случай внутривидового детоубийства среди косаток (Ornicus orca): взрослый самец утопил новорожденную косатку, воспользовавшись помощью своей матери. Ученые полагают, что самец намеревался избавиться от потомства подходящей для спаривания самки, сообщается в Scientific Reports.

Внутривидовое убийство распространено среди многих млекопитающих, в том числе среди приматов, грызунов и хищных животных. Обычно это делают самцы, которые убивают новорожденное потомство соперников, чтобы завладеть самкой. А самцы белок, например, убивают чужих детенышей перед урожайным годом, чтобы оставить потомство дважды.

Случаев детоубийства среди китообразных на сегодняшний день описано мало. Известно, что чужих детенышей убивают представители трех видов дельфинов: афалины (Tursiops truncatus), горбатые дельфины (Sousa chinensis), и Sotalia guianensis. Теперь, благодаря наблюдениям ученых под руководством Джона Форда (John K. B. Ford) из Министерства рыболовства и океанов Канады, стало известно и о детоубийстве среди косаток.

Случай произошел в водах пролива Джонстон недалеко от канадского острова Робсон Байт (Robson Bight). 32-летний самец T068A (каждому участнику конфликта ученые присвоили кодовое обозначение) вместе со своей 46-летней матерью (T068) на расстоянии 200 метров преследовал 13-летнюю самку (T046B1), ее 3-летнюю сестру (T046B4) и 2-летнего детеныша (T046B1A), которые направлялись на запад. На теле T046B4 были заметны свежие раны. Вскоре после начала наблюдений особи T046 догнали оставшихся членов своей семьи: мать преследуемой самки (T046B) и еще трое ее сиблингов, включая новорожденного T046B5.



Генеалогические деревья двух конфликтующих семей

Самец T068A начал атаковать детеныша T046B5; сиблинги и мать новорожденной косатки атаковали его в ответ. При этом мать самца T068A находилась в центре конфликта, отгоняя самок семьи T046. В конце наблюдения ученые заметили в пасти матери атакующего самца хвост новорожденного T046B5, из чего они сделали вывод, что самец успешно убил детеныша.

Несмотря на то, что, по сообщениям ученых, сам момент гибели они не видели, жертва скорее всего была утоплена: самец T068A и его мать держали детеныша за хвост и плавник, не давая ему выбраться на поверхность для дыхания.

Командная работа самца и его матери неудивительна: косатки известны достаточно тесными отношениями между детьми и их матерями. Интересна мотивация T068: по мнению ученых, это связано с тем, что кормящие молодые матери косаток (жертве было всего несколько дней) гораздо быстрее становятся способны к новому зачатию. Ученые также не исключают того, что убийство могло быть связано с тем, что самки некоторых видов на роль потенциальных самцов выбирают наиболее агрессивных особей.

Косатки считаются одними из самых опасных морских хищников: охотятся они даже на китов. Подробнее о китах-убийцах вы можете прочитать в нашем материале.