Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ
Новости: Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования
Новости: Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен
Новости: Обнаружен новый орган человеческого тела Обнаружен новый орган человеческого тела
X

Вскоре над Японией запустят искусственный метеоритный дождь

Метеоритный дождь
13:13 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости науки: Сбрасывать метеориты на Японию будут со спутников.

Компания Astro Live Experience планирует запустить искусственный метеоритный дождь над Японией уже к 2020 году. Это произойдет в небе над городами Хиросима, Ивакуни, Такамацу и Мацуяма.

Сбрасывать метеориты будут со спутников. Первый такой дождь должен пройти уже в конце 2018 года.

Как рассказал сотрудник компании Astro Live Experience Джош Роденбог, каждый спутник будет весить 68 килограммов и он сможет подниматься на высоту до 350 километров.

Спутник сможет нести 400 искусственных метеоров и находиться на околоземной орбите 27 месяцев.

Стоимость одной модели – три миллиона долларов.

По замыслу разработчиков, спутник будет выпускать от 15 до 20 маленьких капсул, каждая из которых чуть больше сантиметра. Эти разноцветные гранулы сгорают за пять секунд, оставляя след, похожий на метеоритный.

Такое шоу можно будет устроить в любой точке земного шара. Стоимость одного заказа должна составить 40 тысяч долларов – столько стоит самый масштабный салют в Токио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Astro Live Experience, Искусственный метеоритный дождь, Метеоритный дождь, Метеориты, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Обломки китайской космической станции упадут на Землю Спорные вопросы о Библии, над которыми и сегодня ломают голову ученые Через пару дней гигантский астероид сблизится с Землей

Последние новости

Искрометный соседский юмор: коллекция смешных записок и объявлений Величие роскоши: прогулка по самому большому в мире круизному лайнеру (Фото) МИД Польши: Оккупация Крыма это угроза безопасности ЕС
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
05 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
Новости сегодня
13:47 Прогноз погоды на 29 марта в Украине: ночью снова будет морозно
13:46 Следы ранее неизвестной масштабной цивилизации обнаружены в Америке
13:41 Незаконный реабилитационный центр выявлен в Виннице
13:30 Украинский футболист жестко раскритиковал Шевченко
13:27 Уволен замминистр соцполитики
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: Отчет о Госбюджете-2017 одобрен Кабмином Отчет о Госбюджете-2017 одобрен Кабмином
Новости: Гройсман: промышленность Украины интегрируем в европейскую Гройсман: промышленность Украины интегрируем в европейскую
Новости: Пасха 2018 в Украине: традиции праздника Пасха 2018 в Украине: традиции праздника
Добавить комментарий
0