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Следы ранее неизвестной масштабной цивилизации обнаружены в Америке

Древняя цивилизация
13:46 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: По оценкам ученых, общая численность жителей в этом месте могла составлять до миллиона человек .

Новое исследование британских археологов показывает, что южная часть бассейна Амазонки, которая, как считалось, была безлюдной до прибытия Колумба, на самом деле могла быть домом для миллиона человек.

Это открытие сделала группа археологов из университета Эксетера, которые использовали спутниковые снимки для обследования верхнего бассейна реки Тапайоса в Бразилии.

Им удалось открыть как минимум 81 новый археологический объект. В частности, команда обнаружила доказательства существования многочисленных укрепленных поселков, датированных 1250-1500 годами нашей эры. Ученые обнаружили керамику, полированные каменные топоры, следы удобренной почвы и свалки бытовых отходов.

"Существует распространенное заблуждение, что Амазонка – это нетронутый вид, где живут разрозненные кочевые общины. Это не так. Мы обнаружили, что некоторые популяции вдали от крупных рек гораздо больше, чем считалось ранее, и эти люди влияли на окружающую среду, а их следы мы все еще можем найти сегодня ", – говорит один из археологов, Йонас Грегорио де Соуза.

Кроме огромных масштабов некоторых из этих давно скрытых структур, странным называют тот факт, что бассейн реки Тапайоса исследователи долгое время считали нежилым. Они всегда предполагали, что население сосредоточено вокруг богатых ресурсами пойм и берегов рек в других частях Амазонии.

"Раскопки здесь раньше никогда не проводились, и наше исследование показывает, что нам нужно полностью пересмотреть историю региона Амазонии. Только на той небольшой ее части, которую мы изучили, жило как минимум несколько десятков тысяч человек", – заявил Хосе Ириарте из университета Эксетера.

В целом на территории Юга Амазонии, как показывают расчеты Ириарте и его коллег, присутствовало примерно 1,3 тысячи подобных поселений древних индейцев. Они были распределены по площади около 400 000 квадратных километров. По оценкам ученых, общая численность жителей этих поселений могла колебаться в пределах от 500 000 до 1 миллиона человек.

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Новости науки, Америка, Исследование, Следы, Следы цивилизации, Цивилизация.
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