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Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
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NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год

"Джеймс Уэбб"
14:43 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: NASA в очередной раз перенесла запуск телескопа "Джеймс Уэбб".

NASA вновь перенесло дату запуска телескопа "Джеймс Уэбб". Как сообщается на сайте агентства, запуск, который ранее был перенесен на 2019 год, теперь запланирован на май 2020 года.

Отмечается, что ревизионная комиссия (Standing Review Board), проанализировала задачи, которые стоят перед проектом, пришла к выводу, что специалистам понадобится больше времени для интеграции оптики и оставшихся инструментов в телескоп и его тестирование.

Кроме того, агентство также заявило о создании новой комиссии, Independent Review Board. Данные, которые будут получены в ходе проверок, помогут определить точную дату запуска и будут представлены в Конгрессе США.

Телескоп "Джеймс Уэбб" станет заменой телескопа "Хаббл". Он будет заниматься изучением галактик ранней Вселенной, исследованием образования новых звезд и наблюдением за планетами Солнечной системы.

Изначально новый аппарат планировалось запустить в 2014 году, но значительное превышение затрат на него и отставание от графика вынудили NASA перенести предполагаемую дату старта миссии сначала на сентябрь 2015 года, а затем – на октябрь 2018 года.

Телескоп "Хаббл" был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Новости науки, Джеймс Уэбб, Запуск телескопа, НАСА, Перенос запуска, Телескоп.
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