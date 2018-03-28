В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы

В древнеегипетском саркофаге, который хранится в Сиднейском университете, ученые обнаружили останки мумии. До этого он 150 лет считался пустым.

Ошибку своих предшественников ученые обнаружили в 2017 году, когда открыли крышку саркофага и увидели там останки мумии. Это открытие даст возможность изучить тело с помощью современных технологий, сообщает Reuters.

Старший куратор Музея Николсона при Сиднейском университете Джейми Фрейзер сказал, что находка позволит ученым узнать о болезнях, о питании, и жизни человека, которого захоронили в этом саркофаге. Дело в том, что мумии, которые хорошо сохранились, обычно не оставляют нетронутыми, а в этом случае останки можно исследовать досконально.

Перевод иероглифов показал, что в саркофаге находилась жрица Мер-Нит-ит-эс, которая жила в 600г. до н.э. Фрейзер рассказал, что она служила в храме Сехмет, богини войны, медицины и волшебства.

Древние египтяне мумифицировали умерших, чтобы сохранить тело покойного для загробной жизни. Они верили, что в царстве бога смерти — Анубиса — душа должна найти свое тело и обрести бессмертие. Пирамиды специально строили для саркофагов с мумиями фараонов.

Существуют легенда, что смерть настигнет каждого, кто прикоснется к могилам и мумиям древних египтян. Самая известная история о так называемом "проклятье фараонов" — смерти участников экспедиции, которые в 1922 году обнаружили захоронение Тутанхамона.