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Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце

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Космическое тело
21:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Открытие разглядели в мазерном излучении, исходящем от области активного звездообразования Цефея A.

Космический телескоп "Радиоастрон", который образует вместе с наземными телескопами интерферометр со сверхдлинной базой, обнаружил объект с угловым размером около 24 микросекунд, что сопоставимо с размерами Солнца. Соответствующую статью опубликовал The Astrophysical Journal.

Группа ученых из России, Великобритании, Японии, Нидерландов и США провела исследование в области активного звездообразования в созвездии Церфея, которое удалено от Земли на расстояние около 2 тысяч световых лет. Радиоизлучение этой области в основном образуется в одном из 16 тепловых ядер, связанные с формированием новых горячих звезд спектрального класса О или В. Ранее астрономы регистрировали когерентное излучение с частотой около 22 Гигагерц от этих источников, которая соответствует переходам в молекулах воды (так называемый космический мазер).

Наблюдение за этим участком неба "Радиоастрон" вел совместно с наземными радиотелескопами в испанской провинции Гвадалахара, на Сицилии и обсерваторией "Зеленчукская", которая базируется на Северном Кавказе. Наблюдение продолжались 40 минут и проводились 18 ноября 2012 года. Диаметры наземных телескопов составляли от 32 до 40 метров. После того собранные данные отправили в вычислительный центр в Москве, где астрономы искали между ними корреляции.

В результате ученые обнаружили в области наблюдения 4 источника мазерного излучения. Однако космический телескоп сумел разглядеть только источники со скоростью 0,6 и -16,9 километра в секунду, а последующие наземные наблюдения проводились только для источника со скоростью 0,6 километра в секунду. Именно поэтому ученые сфокусировались именно на нем.

Более детальный анализ данных с "Радиоастрон" и наземных телескопов показал, что на самом деле излучение источника расщепляется на два сигнала с относительными скоростями около 0,36 и 0,9 километра в секунду. Однако независимо друг от друга телескопы не видели этого расщепления.

Сравнив задержку фаз каждого из сигналов в начале и в конце 40-минутного периода наблюдений, ученые обнаружили, что расстояние между источниками не превышает 24 микросекунды угловой дуги. Оказалось, что расстояние между источниками можно сравнить с радиусом Солнца.

Кроме того, ученые предложили несколько гипотез, объясняющих появление такой структуры со сравнительно небольшими размерами источников излучения. Теоретически ее можно объяснить рассматривая кеплеровское движение источников излучения по протозвёздному или протопланетному диску, перекрытия двух газовых облаков практически идеальной сферической формы или образования вихрей при обтекании неподвижного препятствия (вихри фон Кармана). Стоит отметить, что теоретические предсказания и экспериментальные данные совпадают для последней гипотезы.

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Новости науки, Космическое тело, Космос, Наука, Радиоастрон, Солнце, Телескоп, Телескоп "Радиоастрон", Ученые.
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