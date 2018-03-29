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Археологи нашли редчайший портрет женщины-фараона

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Египетские пирамиды
09:48 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Британский египтолог Кен Гриффин обнаружил редчайший портрет женщины-фараона Хатшепсут.

Египтолог Кен Гриффин повторно проанализировали две фрески, хранившиеся в Университете Суонси, в Уэльсе. Как оказалось, экспонаты были редчайшим изображением Хатшепсут – женщины, управлявшей Египтом в облике фараона.

Эти две стелы из известняка хранились в Университете Суонси с 1971 года. Однако открытие было сделано в марте 2018-го, когда Профессор Гриффин обнаружил, что плиты изображали не просто фараона Египта, а Хатшепсут – одну их самых известных женщин, когда-либо управлявших Египтом. Она правила страной с 1478 по 1458 годы до н. э., и период ее царствования считается одним из самых процветающих и мирных в истории Древнего Египта.

Нижняя часть изображения (рот, подбородок и шея) оказалась повреждена. Однако верхняя часть головы с веером из листьев хорошо сохранилась. Иероглиф "Джет" (фланкирующая кобра) над головой обозначает фараона. Кроме того, в иероглифической надписи вверху использованы женские местоимения, что подверждает – фараон был женщиной.

Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа

Из истории Древнего Египта известны пять женщин-фараонов. Однако стиль, образы и материалы, использованные в этом артефакте, по данным Смитсоновского института, соответствуют найденным в храме Хатшепсут.

К сожалению, ученым не известно, как и откуда фрески попали в Уэльс 50 лет назад. Гриффин и его коллеги-египтологи стараются выяснить, откуда были вывезены артефакты.

Марсело Игазуста, аргентинский археолог, утверждает, что загадочная находка могла быть творением жителей затерянной Атлантиды. Специалист изучил спутниковые изображения океанического пространства и пришел к выводу, что сооружение имеет длину около 18 метров.

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Новости науки, Археологи, Египет, Женщина-фараон, Кен Гриффин, Портрет, Редчайший портрет.
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