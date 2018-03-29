Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
Новости: "Укроборонпром" существенно сократит количество персонала "Укроборонпром" существенно сократит количество персонала
Новости: Шевченко назвал дату следующего сбора сборной Украины Шевченко назвал дату следующего сбора сборной Украины
Новости: Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
X

Астрономы обнаружили галактику без темной материи

Галактика без темной материи
11:21 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Открытие заставлет по-новому взглянуть на эту загадочную неуловимую субстанцию и пересмотреть взгляды на образование галактик.

В нашем мире темной материи в разы больше обычной, из которой сложены звезды, планеты и мы сами. Считается, что она играет определяющую роль в образовании и эволюции крупномасштабных структур Вселенной, галактик и их скоплений.

Здесь ее гравитация доминирует, определяя жизнь газовых облаков и звезд. Более того, предполагают существование "темных галактик", вовсе лишенных обычного вещества и звезд. Известны и кандидаты: к примеру, галактика Dragonfly 44, открытая три года назад, состоит из темной материи на 99,99 процента.

Тем неожиданней недавняя находка астрономов из Йельского университета, о которой они сообщают в журнале Nature: галактика, практически лишенная темной материи. Наблюдать NGC 1052-DF2 удалось с помощью телескопа Dragonfly Telephoto Array, сконструированного профессором Питером ван Доккумом (Pieter van Dokkum) совместно с коллегами из Канады. Даже внешне она выделяется на общем фоне. По словам ученых, впервые рассмотревших все детали структуры, она "прозрачна" и выглядит как крайне разреженное небольшое скопление, в котором изредка встречаются компактные немногочисленные группы звезд.

Более мощные телескопы гавайской обсерватории W. M. Keck позволили установить скорости движения десятка таких скоплений в NGC 1052-DF2. Они также оказались в несколько раз меньше обычной — менее 10 км/с.

Наконец, астрономы оценили массу галактики, практически совпавшую с массой всех ее звезд: "Если там и есть темная материя, то ее крайне мало", — объясняет Ван Доккум.

Ученый добавляет: "Эта невидимая таинственная материя является важнейшим компонентом любой галактики. Было крайне неожиданно найти галактику без нее. Это заставляет заново взглянуть на обычные представления об устройстве галактик и показывает, что темная материя реальна. Она ведет собственное существование, отдельное от других компонентов галактик.

Также можно предположить, что существует не только один — стандартный — механизм формирования галактик".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономы, Галактика, Галактика без темной материи, Материя, Открытие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год Следы ранее неизвестной масштабной цивилизации обнаружены в Америке Вскоре над Японией запустят искусственный метеоритный дождь

Последние новости

В Украине появится реестр компаний - должников по зарплате В Киеве готовится масштабное отключение воды Мэй и Меркель договорились противостоять усилению агрессии РФ
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
03 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
04 СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"
05 Археологи нашли редчайший портрет женщины-фараона
Новости сегодня
12:15 МИД: резкое заявление еврокоммисара не скажется на безвизе с ЕС
12:13 Забавная горилла насмешила пользователей своим поведением (Видео)
12:09 Китай предостерегает США от экономических мер
12:08 Судороги: причина появления и решение проблемы
12:05 Петренко надеется, что НАПК с новым главой "наконец заработает полноценно"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал Указ о Дне Конституции Порошенко подписал Указ о Дне Конституции
Новости: Южная Корея и КНДР ведут переговоры о встрече лидеров Южная Корея и КНДР ведут переговоры о встрече лидеров
Новости: С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ
Новости: Вербное воскресенье 2018: почему именно верба Вербное воскресенье 2018: почему именно верба
Добавить комментарий
0