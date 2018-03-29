Что может означать появления умерших родственников во сне

Умершие, пришедшие к человеку во сне, могут говорить о разного рода страхах сновидца, которые в состоянии бодрствования человек может не замечать. Когда во сне является умерший родственник, это всегда путает и вызывает массу вопросов на тему того, к чему снится подобный сюжет. Многие сонники гласят, что покойник — недобрый знак, но чаще всего подобное сновидение является лишь предупреждением.

Если внимательно проанализировать увиденное, можно отыскать многие ответы и благополучно разрешить целый ряд текущих проблем.

Не исключено также, что подобный сюжет не означает ничего, кроме того, что вы просто слишком сильно скучаете по почившему родному человеку и никак не можете его отпустить. Постарайтесь смириться с утратой, и тогда, вполне вероятно, удастся забыть о пугающих сновидениях.

Если во сне вам привиделась умершая бабушка, то приготовьтесь наяву принимать участие в решении серьезных вопросов. Постарайтесь вспомнить, говорила ли вам что-нибудь бабушка в сновидении? Если да, то отнеситесь внимательно к сказанным ею словам. Они могут помочь в решении проблем. Счастливая и радостная бабушка сулит благополучное завершение дел.

В сонниках также можно найти и объяснение того, к чему умерший родственник плачет во сне. Плачущий покойник предупреждает о конфликтах, которые вскоре возникнут между вами и вашими близкими. Постарайтесь не обострять и без того сложные отношения с родней. Постарайтесь выяснить все недомолвки сразу же, иначе ссора может перерасти в серьезный разлад между членами семьи.

Если во сне умерший родственник дает деньги, то в реальной жизни старайтесь быть как можно экономнее. Легкомыслие в денежных делах вполне может обернуться большим денежным крахом. Сонник советует в настоящий момент времени не гнаться за большой прибылью, а вкладывать деньги только в надежные проекты.

В сонниках также можно найти толкование того, к чему снится беседа с умершим родственником. Этот сон подсказывает, что в реальной жизни кто-то вас разыскивает, причем уже довольно давно. Возможно, это старый друг, с которым время развело уже много лет назад.

Ли Хадвин, известный английский художник, рисующий во сне, уверен, что посредством сновидений человек получает информацию из других измерений и цивилизаций. Такой же точки зрения придерживаются астрологи, многие исследователи и ученые.