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Ученые рассказали о появлении воды на Земле

Планета Земля
19:35 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Вода на планете появилась почти сразу после ее рождения.

Ученые заявили о том, что вода на Земле появилась практически сразу после ее рождения, еще до столкновения с загадочной Тейей, что противоречит представлениям об эволюции нашей планеты. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе исследования ученые изучили образцы лунных пород, которые были доставлены на Землю во время миссии "Аполлон". Исследователей интересовало то, как много кислорода осталось в подобных породах. Доли изотопов кислорода являются своеобразным "паспортом" для небесных тел, который указывает на то, где и в каких условиях они сформировались. Соответственно, по их соотношению можно понять, возникли ли те или другие планеты, астероиды или кометы в одной и той же точке Солнечной системы или в разных ее уголках.

Ученые сравнили доли изотопов кислорода в лунных породах, метеоритах и в образцах грунта, извлеченных со дна океанов Земли. Исследователи ожидали увидеть достаточно существенные различия между нашей планетой и Луной, так как ее прародительница, Тейя, должна была сформироваться в другой точке Солнечной системы, и принести свои собственные запасы воды.

Реальная картина оказалась совсем другой. Доли изотопов кислорода в земных и лунных породах были почти равными – они отличались всего на 0,0000003%. Это говорит о том, что вода присутствовала на Земле задолго до ее столкновения с Тейей, и о том, что она пережила их столкновение и полное "взаимное уничтожение".

В свою очередь, присутствие небольших, но различий в долях изотопов кислорода говорит о том, что астероиды и кометы действительно "привезли" воду на Землю, но лишь небольшую часть их текущих запасов – около 5%. Иными словами, их запасы воды почти никак не могли повлиять на облик планеты и объемы ее океанов, которые должны были возникнуть почти сразу после рождения Земли.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.

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Новости науки, Вода, Земля, Исследование, Планета, Ученые.
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