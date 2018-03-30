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Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
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"Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние

Полнолуние
08:49 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: За этим явлением можно будет наблюдать в ночь на 31 марта.

Полнолуние в марте состоялось 3 марта в 02:51 по киевскому времени во время 15 лунного дня. Спутник Земли находился в созвездии Девы. "Голубой Луной" называют второе полнолуние в том же месяце, сообщает NASA.

Это явление достаточно редкое, поскольку его можно наблюдать раз в 2,7 года. Происходит это потому, что в лунном месяце всего 29,53 дня, что значительно меньше количества суток в календаре. Поэтому иногда в году мы видим не 12, а целых 13 полных месяцев.

Действительно ли Луна станет голубой? Нет, это явление имеет такое название, но это не связано с окраской Луны. Красивое название это явление получило от выражения "Once in a Blue Moon". Дословного перевода этой фразы нет, но она имеет свой эквивалент в русском языке – "Когда рак на горе свистнет" (то есть, "никогда"). Поэтому от этого выражения осталась лишь частичка "Blue Moon", от которой и пошло название "Голубая луна".

Второе полнолуние в марте можно будет наблюдать 31 марта в 14:35 по киевскому времени. Его называют "первой полной Луной весны", так как полнолуние 3 марта – относилось еще к зиме. Это полнолуние будет во время 14 лунного дня, а спутник Земли будет находиться в созвездии Весов.

Полнолуние всегда влияет на самочувствие, эмоции и здоровье людей. А если полнолуние случается второй раз за месяц, то сила влияния ночного светила многократно возрастает и к этому нужно быть готовым. Чтобы избежать проблем и неприятностей, старайтесь в этот день не вступать в конфликты, споры, избегайте выяснения отношений, так как неустойчивое эмоциональное состояние может спровоцировать большую ссору даже из-за пустяка.

Лучше всего этот день провести в окружении родных людей, тех, кто вас понимает, любит и ценит. Стоит обратить внимание на свое здоровье. Полнолуние может спровоцировать обострение хронических болезней, бессонницу, головные боли.

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Новости науки, "Голубая луна", Второе полнолуние, НАСА, Полнолуние, Спутник Земли.
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