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Ученые разработали робота-паука, способного трансформироваться в колесо (Видео)

Робот-паук
23:24 Пт, 30 Март 2018 Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: dailytechinfo.org

Новости науки: Немецкая компания Festo разработала уникального робота-паука, который способен передвигаться по любой поверхности.

В отличие от созданий известной компании Boston Dynamic, таких, как роботы ATLAS и SpotMini, создания другой известной компании, немецкой компании Festo, выглядят менее жуткими и пугающими. Их автоматизированные бабочки, кенгуру, птицы и дельфины выглядят более привлекательно и ближе к своим естественным прототипам. Одним из последних созданий компании Festo является робот-паук, получивший название BionicWheelBot, который способен при помощи своих восьми ног передвигаться по любой поверхности. Но если робот ступит на ровную и гладкую поверхность, он может трансформироваться в колесо и покатиться по этой поверхности с достаточно большой скоростью.

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Прототипом робота BionicWheelBot является паук вида Cebrennus rechenbergi, который способен перемещаться, как колесо, избегая хищника или другой опасности. С функциональной точки зрения способность трансформироваться в колесо позволяет роботу BionicWheelBot передвигаться по поверхностям разного характера с максимально возможной эффективностью в каждом случае.

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По всей видимости, роботу BionicWheelBot, как и другим роботам компании Festo, суждено остаться в виде единственного экземпляра, который будет демонстрироваться на выставке в головном офисе этой компании. Тем не менее, ничего не мешает другим специалистам в области робототехники воспользоваться данной идеей и спроектировать собственных роботов-трансформеров, способных превращаться в колесо и перекатываться по ровной поверхности, доставляя товары, корреспонденцию или преследуя людей как в рассказе Артура Порджеса "Погоня" или известном романе Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

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Новости науки, Робот-паук, Робототехника, Технологии.
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