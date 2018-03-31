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Ученые изобрели материал, невидимый для инфракрасных датчиков

Ученые изобрели материал, невидимый для инфракрасных датчиков
04:05 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне создали новый тип маскирующего материала.

Новый материал скрывает объекты от инфракрасных сканеров. Изобретатели утверждают, что идея пришла им при просмотре фильма «Мир юрского периода».

Материал состоит из трех слоев: алюминия, пластика и липкой ленты. Принцип работы схож с тем, как маскируются под водой кальмары: ткань имеет два состояния — развернутое и сжатое. В первом случае поверхность плоская, поэтому инфракрасным датчикам легче заметить излучение, во втором — она собирается в «гармошку», из-за чего тепло рассеивается, и тогда след становится слабее. Глава исследовательской группы Алон Городецкий рассказал об изобретении:

«По сути, мы придумали мягкий материал, который может отражать тепло так же, как кожа кальмаров отражает свет. Он может сжиматься, образуя морщины на поверхности, а может разглаживаться, существенно меняя способ отражения тепла.

Мы вдохновились тем, как вели себя динозавры в фильме «Мир юрского периода» — они то исчезали, то появлялись перед инфракрасной камерой. Потом мы посмотрели на кальмаров, которые проводят такой фокус под водой. Поэтому решили объединить эти два наблюдения — и получилась уникальная концепция».

Изобретатели провели успешные испытания опытных образцов. Теперь они готовятся к производству более крупных экземпляров, которые могут привлечь покупателей. Ученые предполагают, что тот же принцип поможет в изготовлении камуфляжа в видимом участке спектра.

Инженеры из Уханьского университета уже продемонстрировали робота, который способен менять свою окраску для мимикрии под окружающую среду.

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