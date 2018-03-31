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Китайские инженеры подготовили новый тип гибких LCD-дисплеев

Китайские ученые разработали новый тип бумагоподобных LCD-дисплеев
04:24 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: fainaidea.com

Новости науки: Китайские исследователи представили новую разработку в области дисплеев.

Оптоэлектрические инженеры из Китая сегодня представили широкой общественности весьма необычную и оттого весьма полезную разработку – новый тип бумагоподобных LCD-дисплеев, обладающих не только высоким уровнем гибкости и легкости, но и не менее высокой степенью устойчивости к различным внешним факторам. Изобретение такого типа дисплеев на теоретическом уровне произошло уже некоторое время назад, однако китайские специалисты нашли способ сделать процесс производства таких дисплеев значительно более дешевым и доступным для массового применения. Статья с данной разработкой уже появилась в свежем номере научного журнала Applied Physics Letters.

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Команда разработчиков сумела создать такой тип гибких и прочных LCD-дисплеев благодаря концентрации на двух приоритетных направлениях работы – во-первых, на улучшении свойств текущих переписываемых LCD-дисплеев, а во-вторых на использовании специальных прокладок, создающих пространство между слоями пластиком и стекла. Переписываемые LCD-панели представляют собой специально доработанные виды этой технологии, где слои передачи пикселей покрываются специальной оболочкой, которая переназначает присутствие поляризованного света и таким образом позволяет пикселям двигаться быстрее и в разных паттернах.

Усилив эффективность этого процесса, ученым удалось добиться более высокой вместимости слоев, что в конечном счете позволило этой технологии повысить устойчивость к внешним факторам. К тому же, использование усиленных кристаллов в структуре дисплеев стало дополнительной основой увеличения прочности.

Что касается дополнительных свойств и особенностей данных LCD-дисплеев, то на данный момент специалисты-разработчики работают над дополнительным увеличением степени гибкости устройства, так как улучшенная технология может быть многообещающим фактором в развитии гибких и эластичных электронных устройств – в особенности, если мы говорим о применении данной технологии в сфере медицины и медицинской диагностике.

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Новости науки, LCD-дисплеи, Бумагоподобные дисплеи, Наука, Технологии.
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