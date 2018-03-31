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Новости: SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану
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SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану

SpaceX
09:01 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости науки: Частная космическая компания SpaceX Илона Маска в пятницу запустила многоразовый космический корабль Dragon 9 с телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT на борту.

Вместе с тем, возвращение головного обтекателя не удалось реализовать по плану. Запуск состоялся с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния. 

"SpaceX успешно запустил миссию "Iridium-5" с космического пускового комплекса 4E на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Это был пятый комплект из 10 спутников из общего количества 75 спутников, которые SpaceX запускает с целью развертывания глобальной спутниковой системы Iridium® NEXT", - отметили в SpaceX.

 

Тем временем, как сообщил генеральный директор компании Илон Маск, не все пошло по плану. Специальное судно в океане, оборудованное большой сеткой, не смогло корректно поймать головной обтекатель ракеты, который возвращался на Землю после запуска. По предварительно установленной информации, парашют, который должен был замедлить части обтекателя, не сработал должным образом и запутался.

"Управляемый GPS парашют спутался, следовательно обтекатель ударился о воду на высокой скорости",- написал Илон Маск в твиттере.

При этом сообщается, что спутники были развернуты на соответствующей траектории уже через час после запуска ракетоносителя.

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Все по теме:

Новости науки, Dragon 9, Iridium NEXT, SpaceX, Илон Маск, Ракета, Спутник.
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