SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану

Вместе с тем, возвращение головного обтекателя не удалось реализовать по плану. Запуск состоялся с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

"SpaceX успешно запустил миссию "Iridium-5" с космического пускового комплекса 4E на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Это был пятый комплект из 10 спутников из общего количества 75 спутников, которые SpaceX запускает с целью развертывания глобальной спутниковой системы Iridium® NEXT", - отметили в SpaceX.

Attempting recovery of fairing falling down from space (right now) with our boat, Mr Steven. It’s a giant steel & webbing catcher’s mitt superstructure on a high-speed ocean ship. Godspeed, Mr. S … — Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2018 г.

Тем временем, как сообщил генеральный директор компании Илон Маск, не все пошло по плану. Специальное судно в океане, оборудованное большой сеткой, не смогло корректно поймать головной обтекатель ракеты, который возвращался на Землю после запуска. По предварительно установленной информации, парашют, который должен был замедлить части обтекателя, не сработал должным образом и запутался.

"Управляемый GPS парашют спутался, следовательно обтекатель ударился о воду на высокой скорости",- написал Илон Маск в твиттере.

При этом сообщается, что спутники были развернуты на соответствующей траектории уже через час после запуска ракетоносителя.