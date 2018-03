SpaceX успешно запустила ракету, но не все прошло по плану

Вместе с тем, возвращение головного обтекателя не удалось реализовать по плану. Запуск состоялся с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.

"SpaceX успешно запустил миссию "Iridium-5" с космического пускового комплекса 4E на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Это был пятый комплект из 10 спутников из общего количества 75 спутников, которые SpaceX запускает с целью развертывания глобальной спутниковой системы Iridium® NEXT", - отметили в SpaceX.

Attempting recovery of fairing falling down from space (right now) with our boat, Mr Steven. It’s a giant steel & webbing catcher’s mitt superstructure on a high-speed ocean ship. Godspeed, Mr. S …

— Elon Musk (@elonmusk) 30 марта 2018 г.