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Сегодня в Кембридже будут прощаться с известным астрофизиком Стивеном Хокингом

Стивен Хокинг
14:02 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости науки: На церемонию приглашены около полутысячи человек.

Сегодня в Кембридже состоится церемония прощанння с выдающимся физиком теоретиком Стивеном Хокингом.

Как сообщает BBC, на церемонию приглашены около 500 человек: членов семьи, друзей и коллег ученого. В 14.00 планируется провести службу в университетской церкви Великой святой Марии.

Не смотря на то, что церемония является частной, ожидается, что толпа фанатов ученого соберется за пределами церкви, в центре Кембриджа, чтобы стать свидетелями прибытия похоронного кортежа. Пепел Хокинга в июне похоронят в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Напомним, английский астрофизик Стивен Хокинг умер 14 марта в возрасте 76 лет. За вклад в науку Хокинг получил множество наград, включая Премии Эйнштейна, Премией по фундаментальной физике и Медалью Альберта Королевского общества искусств.

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Новости науки, Астрофизик, Кембридж, Похороны, прощания, Стивен Хокинг, Умер.
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