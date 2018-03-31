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Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу

18:39 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: lavoixdunord.fr

Новости науки: Ученым удалось воссоздать внешность кроманьонца "Cro-Magnon 1", череп которого обнаружили в 1868 году во Франции.

В частности, ученые предположили, что его лицо было покрыто шишками. Скорее всего, это могли быть доброкачественные опухоли. Остатки черепа датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине. Из исследований ученых, кроманьонец, вероятно, умер в возрасте 50 лет. На черепе мужчины нашли круглое полициклическое остеолитическое поражение.

Научные мифы, которые морочили нам головы не одно столетие

Благодаря методам компьютерной томографии и микро-КТ ученые установили, что на лобной кости черепа произошла частичная резорбция – рассасывание костной ткани.

Поэтому все эти результаты исследований указывают, что там была большая опухоль, растущая из шванновских клеток. Сегодня это самое распространенное наследственное заболевание, которое приводит к возникновению опухолей у человека.

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Новости науки, Антропологи, Внешность, Кроманьонец, Ученые, Череп.
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