Антропологи воссоздали внешность кроманьонца по его черепу

В частности, ученые предположили, что его лицо было покрыто шишками. Скорее всего, это могли быть доброкачественные опухоли. Остатки черепа датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине. Из исследований ученых, кроманьонец, вероятно, умер в возрасте 50 лет. На черепе мужчины нашли круглое полициклическое остеолитическое поражение.

Благодаря методам компьютерной томографии и микро-КТ ученые установили, что на лобной кости черепа произошла частичная резорбция – рассасывание костной ткани.

Поэтому все эти результаты исследований указывают, что там была большая опухоль, растущая из шванновских клеток. Сегодня это самое распространенное наследственное заболевание, которое приводит к возникновению опухолей у человека.