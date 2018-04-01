Ученые разработали уникального робота для изучения подводного мира (Видео)

Она обладает обтекаемой формой, умеет шевелить хвостом и плавниками. Аппарат оснащён камерой и может вести фото- и видеосъёмку. Как правило, для исследования морских обитателей ученые ныряют с аквалангами и видеокамерами. В то же время данный метод имеет недостаток: рыбы замечают посторонний объект, меняют свое поведение и стараются спрятаться. Созданное американскими специалистами устройство позволяет без помех провести подводную съемку.

SoFi имеет форму рыбы с четырьмя плавниками. Устройство может передвигаться во всех направлениях. Гидравлический хвост роборыбы имеет две полости, куда насос подает воду. Надуваясь, полости изгибают конструкцию в нужную сторону. Большая часть туловища SoFi изготовлена из силиконовой резины и гибкого пластика. Кроме того, несколько компонентов (включая голову роборыбы) были напечатаны на 3D-принтере. Для наблюдения за обитателями подводных глубин в носовой части робота установлена камера.

Устройство уже был протестировано на коралловом рифе в акватории Фиджи, сообщает news.mit. В ходе тестирования продолжительностью по 40 минут роборыба погружалась на глубину до 15 метров. Роботом можно управлять при помощи водонепроницаемого пульта дистанционного управления, что использует ультразвуковые сигналы.

Ученые называют SoFi «новым типом инструмента для исследования океана». По мнению исследований, такой робот может стать «шагом к созданию подводной лаборатории».