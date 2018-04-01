Новые модели Ugears набрали в пять раз больше нужного за первый день на Kickstar

Коллекция посвящена эволюции механизмов: в ней есть лошадь, баллистическая башня, карета, автомобиль, мотоцикл, ветряная мельница, паровоз, грузовик (с прицепом) и антистресс-игрушка в стиле стимпанк. Ряд бекеров также получат некую секретную модель.

За первый же день проект, целью которого было собрать не менее $15 000, поддержали 600 человек. На момент написания новости собранная сумма превышает $74 000. Кампания продлится еще 34 дня, однако доступность некоторых лотов ограничена первыми 48 часами. Предложения варьируются от $35 (один набор с механической моделью коня) до $999 (все 30 моделей Ugears + одна в подарок). Доставка первым бекерам запланирована на конец июня.

Все модели из новой коллекции — не статичные, а подвижные. К примеру, механический конь способен устойчиво передвигаться на всех ногах, а у ветряной мельницы вращаются лопасти. Компания указывает, что это отличные образовательные примеры для детей, которые смогут лучше ознакомиться с устройством знаковых механизмов. Как всегда, деревянные пазлы Ugears изготовлены без клея, а детали подготовлены заранее: пользователю останется только собрать их в правильной последовательности.

Это не первый успех Ugears на Kickstarter: в июне 2017 года конструктор колесной лиры от компании собрал на краудфандинге более $290 000. Дебютный проект Ugears, запущенный 2015 года, получил от бекеров более $400 000 — в 20 раз больше необходимой суммы.

Напомним, что основатель Ugears Денис Охрименко продал свою долю в компании за 9,4 млн грн.