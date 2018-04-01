Большой адронный коллайдер начал седьмой рабочий год

30 марта в Большом адронном коллайдере появились первые в 2018 году пучки протонов, что можно считать стартом седьмого года работы ускорителя.

Об этом сообщает Newsline со ссылкой на CERN.

Согласно данной информации, в начале марта водород из газового баллона был подан в камеру линейного ускорителя Linac 2, в которой с помощью мощного электрического поля атомы водорода разделяют на протоны и электроны. Затем протоны переместили в протонный бустер (PSB), где их разогнали до 1,4 гигаэлектронвольт на кольцевых траекториях. 8 марта частицы попали в протонный синхротрон (там разгон идет до энергии 25 гигаэлектронвольт), а неделю спустя — протонный суперсинхротрон (450 гигаэлектронвольт).

Параллельно ученые проверяли работоспособность основных элементов Большого адронного коллайдера. Физики провели около 10 тысяч тестов, и только после их завершения протоны попали в коллайдер.

Ускоритель уже начал разгонять элементарные частицы.

Известно при этом, что коллайдер пока что работает не в полную силу: протонные пучки содержат в 20 раз меньше протонов, чем обычно, а энергия частиц достигает только 450 гигаэлектронвольт.

Дополнительные проверки будут длиться еще несколько недель, а первые столкновения и сбор научных данных начнется в мае. В 2018 году ученые CERN намерены собрать больше данных, чем в 2017 году: 60 обратных фемтобарн интегральной светимости против 50 в прошлом году.

Также сообщается, что каждую зиму Большой адронный коллайдер прерывает свою работу для технического обслуживания и обновления систем ускорителя и детекторов. На повторный запуск после временного отключения обычно уходит несколько недель.

Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжелых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в CERN (Европейский совет ядерных исследований), находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч ученых и инженеров более чем из 100 стран.