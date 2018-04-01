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Ученые нашли способ дистанционно управлять любыми мышами

Мышь
14:34 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Специалисты воспользовались оптогенетикой, чтобы научиться управлять грызунами.

Нейроимпланты позволят южнокорейским учёным из института перспективных научных исследований и технологий управлять лабораторными мышами на расстоянии.

Специалисты воспользовались оптогенетикой, чтобы научиться управлять грызунами дистанционно. Для этого оптоволоконные нити разместили в мозге мышей. Это дало возможность учёным видеть, какие части мозга становятся более активными при изучении грызуном какой-либо местности или объекта. Таким образом, учёные контролируют движения лабораторных мышей, заставляя грызунов отказываться от собственных физиологических потребностей в пользу выполнения поставленных специалистами задач.

Эксперимент проводился на мячике, к которому учёные сначала активировали интерес мыши, вопреки тому, что она в этот момент хотела есть или спариваться. После отключали сигнал действия, и у мыши тут же пропадал интерес к игрушке. При прохождении лабиринта с препятствиями грызун удачно преодолел их, не обращая внимания на все помехи.

Учёные уверены, что новое открытие позволит использовать технологию с грызунами на благо человечества. С помощью таких возможностей мышей, они смогут быстрее находить запрещённые вещества по указанию человека или людей в завалах после катастроф.

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Новости науки, Грызун, Животные, Исследование, Мышь, Ученые.
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