Экологи бьют тревогу о быстром росте территории Сахары

Пустыня Сахара увеличилась примерно на 10 процентов с 1920 года, сообщается в журнале Journal of Climate. Кроме того, новое исследование позволяет предположить, что границы других пустынь также могли расшириться за последнее столетие.

С начала XX века на нашей планете наблюдается общее повышение температуры, причем особенно резким оно было в последние десятилетия — например, 2016 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Масштабные климатические изменения часто ведут к тому, что влажные регионы становятся еще более влажными, а засушливые — засушливыми. Ученые предполагают, что особенно сильно изменение климата может повлиять на пустыни, в частности на Сахару, которая считается крупнейшей жаркой пустыней в мире. И хотя исследователи ежегодно регистрируют изменение ее размера, эти наблюдения ведутся лишь последние 17 лет и не позволяют отследить более глобальные тенденции.

Чтобы понять, как менялась Сахара с начала XX века, Натали Томас (Natale Thomas) и Сумант Нигам (Sumant Nigam) проанализировали данные об атмосферных осадках в Африке с 1920 по 2013 год. Обычно пустыней считается место, где за год выпадает менее 100 миллиметров осадков в год. Кроме того, ученые смотрели, как менялась температура воздуха у поверхности за 1850-2015 год.

Выяснилось, что в период с 1910 по 2013 год средний размер территории Сахары увеличился примерно на 700 000 квадратных километров или на 10 процентов. Оценка основывалась на данных об осадках. Анализ информации другим методом показал, что наиболее заметные изменения наблюдаются зимой — в это время года среднее значение достигло 2 246 000 квадратных километров (16 процентов) — а наименее заметные — летом (876 квадратных километров или 11 процентов).

Несмотря на то, что полученные результаты относятся только к Сахаре, они также могут быть потенциально применимы и к другим пустыням, отмечают исследователи. По словам ученых, больше всего на расширение границ пустыни повлияли естественные климатические циклы Земли. Исследователи не исключают, что вклад вносит и антропогенное изменение климата, однако они говорят о том, что для окончательных выводов требуются наблюдения, охватывающие более долгий период.

Глобальное потепление влияет не только на пустыни. Климатологи отмечают, что оно постепенно выравнивает время смены сезонов в горах по высоте и заставляет снег «уходить» вниз, а также приводит к более раннему наступлению весны в лесах, расположенных довольно низко над уровнем моря. Кроме того, исследователи замечают таяние ледников: узнать, как изменится уровень моря в ближайшее столетие можно с помощью интерактивной карты.