Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап Медицинская реформа в Украине: стартует первый этап
Новости: Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном
Новости: Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" пострадали девять полицейских
Новости: Археологические находки, вызывающие жаркие споры Археологические находки, вызывающие жаркие споры
X

Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном

"Тяньгун-1"
06:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: CMSE

Новости науки: Китай запустил станцию "Тяньгун-1" 29 сентября 2011 года, с 2016 связь с ней была потеряна.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» (Tiangong-1) вошла в атмосферу над Тихим океаном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство.

Большой адронный коллайдер начал седьмой рабочий год
Большой адронный коллайдер начал седьмой рабочий годЧитать полностью

По предварительным данным, станция повторно вошла в атмосферу над южной частью океана в 08.15 по пекинскому времени (03.15 по киевскому времени) и большая ее часть сгорела в атмосфере. Более детальной информации, в том числе о наличии обломков и месте их падения, пока не сообщается.

Ранее специалисты Европейского космического агенстства предположили, что китайская космическая станция Тяньгун-1 упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля. Точное место падения предугадать было невозможно.

Европейское космическое агенстство указывает территорию, которая простирается на большие расстояния на юг и север от экватора. То есть обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США. В ЕКА отмечают, что вероятность того, что обломки упадут кому-то на голову, равна вероятности пережить два удара молнии за год.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Китай, Космическая станция, Наука, Падение, Тяньгун-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

В Кембридже простились с выдающимся ученым Стивеном Хокингом Ученые NASA визуализировали таяние отдельной снежинки (Видео) Большой адронный коллайдер начал седьмой рабочий год

Последние новости

Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.04 - 08.04) У "Формулы-1" появится таинственный талисман Вернидуб: Надеюсь, "Шахтер" не будет говорить о судействе
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
04 В России загорелся крупнейший завод
05 Во время матча "Мариуполь" - "Динамо" произошла драка между фанатами и полицией
Новости сегодня
08:24 Голоса страны 10 выпуск: чем удивили зрителей участники проекта (Видео)
08:05 "Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)
07:45 Электронные декларации чиновников: когда НАПК возьмется за проверку
07:36 Хакеры в США совершили массовую кражу данных банковских карт
07:35 Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: За или против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия За и против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В ПФ рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: Ляшко подал е-декларацию за 2017 год Ляшко подал е-декларацию за 2017 год
Новости: Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи Рецепт дня: постные кабачковые оладьи для всей семьи
Добавить комментарий
0