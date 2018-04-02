Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» (Tiangong-1) вошла в атмосферу над Тихим океаном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство.

По предварительным данным, станция повторно вошла в атмосферу над южной частью океана в 08.15 по пекинскому времени (03.15 по киевскому времени) и большая ее часть сгорела в атмосфере. Более детальной информации, в том числе о наличии обломков и месте их падения, пока не сообщается.

Ранее специалисты Европейского космического агенстства предположили, что китайская космическая станция Тяньгун-1 упадет на Землю в ночь на понедельник, 2 апреля. Точное место падения предугадать было невозможно.

Европейское космическое агенстство указывает территорию, которая простирается на большие расстояния на юг и север от экватора. То есть обломки Тяньгун-1 могут упасть где угодно, от Новой Зеландии до США. В ЕКА отмечают, что вероятность того, что обломки упадут кому-то на голову, равна вероятности пережить два удара молнии за год.