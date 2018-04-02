Сегодня SpaceX доставит научные приборы на космическую станцию

Как проинформировали в NASA, сегодня, 2 апреля, SpaceX доставит на МКС специальные приборы для науки. Старт Falcon 9 с Dragon пройдет с 40 американской базы ВВС на космодроме, расположенном на мысе Канаверал в штате Флорида.

Носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартует на МКС, на станцию она прилетит 4 апреля. На борту находится груз массой в 2,63 тонны, среди которого приборы для изучения земной бури и выявления болезнетворных организмов на борту станции, а также питьевую воду и необходимое продовольствие.

Стыковка будет происходить под руководством астронавта Норисигэ Канаи из Японии, а подстрахует его американец Скотт Тингл. На сегодняшний день на МКС дежурят американцы Фойстел Эндрю, Арнольд Ричард и Артемьев Олег, Шкаплеров Антон из России.