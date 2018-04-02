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Астрономы получили снимок светового эха сливающихся галактик
21:28 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости науки: Галактики находятся в начале процесса слияния.

Ученые Европейской южной обсерватории получили снимок галактик в самом начале процесса слияния. Как сообщается на сайте обсерватории, взаимодействие скоплений привело к возникновению редкого эффекта, известного под названием светового эхо, суть которого заключается в световом резонансе на веществе внутри галактики.

Большая из них, на снимке окрашенная в желтые тона — активная галактика ShaSS 073 с исключительно ярким ядром. Ее менее массивный компаньон ShaSS 622 голубого цвета, а вместе они составляют систему ShaSS 622-073.

Яркое ядро ShaSS 073 возбуждает заполненную газом область в диске голубой галактики: вещество в этой области поглощает падающее на него интенсивное излучение и затем переизлучает его. Светящаяся область простирается на 1.8 миллиарда квадратных световых лет.

Однако, в процессе изучения этого слияния галактик, астрономы заметили, что светимость большей центральной галактики в 20 раз ниже, чем необходимо для того, чтобы вызвать такое возбуждение газа. А это значит, что светимость центральной области ShaSS 073 резко упала в течение последних 30 000 лет.

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Новости науки, Астрономы, Галактики, Сливающийся галактики, Снимок, Ученые.
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