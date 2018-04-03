Как жили древние: археологи обнаружили в Швейцарии обувь возрастом 5000 лет

Как заявили власти кантона Цюрих, обнаружен крайне редкий артефакт. Обнаруженный ботинок, изготовлен из лыка, внешне очень похож на лапоть. Обувь оказалась изрядно поношена - под пяткой на ботинке исследователи обнаружили дырку. Длина экземпляра составляет 26 см, что соответствует 40-му размеру.

В связи с этим, исследователи сделали вывод, что обувь, скорее всего, принадлежала взрослому человеку. Ученые утверждают, что в доисторические времена при производстве обуви люди использовали ленточки из лыка, толщина которых составляла около полусантиметра.

Большая часть предметов одежды каменного века крайне хрупки, поскольку изготавливались из растительных материалов. Швейцарские археологи называют чудом, что некоторые предметы сохранились до нашего времени, и практически не пострадали от разложения. Подводные поиски на озере Грайфензее ведутся на глубине 3,5 метров.

На поверхность находки достают вместе с илом. Очищают находки уже в лаборатории, чтобы избежать появления тлетворных микробов. С целью сохранения редких экспонатов в помещении поддерживается низкая температура и влажность. На озере Грайфензее в прошлом обитала община Мау.

Первые артефакты были обнаружены здесь 200 лет назад, когда уровень вод в озере упал на один метр. Для того, чтобы продолжить изыскания ученым потребовалось целое столетие. На озере археологи обнаружили культурные слои, принадлежащие трем разным культурам, которые сменяли друг друга на протяжении более 1000 лет.

Не менее уникальное открытие сделали археологи и в другой части света – Азии. В Китае международная команда археологов заявила об обнаружении семи костяных инструментов, которым не менее 115 тысяч лет. Редкие экспонаты были обнаружены в период с 2005 по 2015 год, однако лишь сейчас эксперты смогли установить их возраст.

Все инструменты изготовлены из костей животных. В их числе три так называемых мягких топора. Кроме того, были найдены три скребка и инструмент из рога оленя, предназначение которого не до конца ясно. Предположительно их использовали для обработки камня.