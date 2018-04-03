Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

Space X запустила ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon

Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
07:47 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Ракета доставит около 2,6 т груза с провизией, материалами для исследований и техническим оборудованием.

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon.

Пуск был осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в 23:30 по Киеву. Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта.

SpaceX CRS-14 стал четырнадцатым полетом автоматического грузового корабля Dragon компании SpaceX в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services с NASA.

Космический аппарат доставит на борт станции более 2 тонн полезного груза, в том числе провизию, материалы для исследований, оборудование.

Для космического аппарата Dragon это уже второй полет. Ранее корабль использовали в миссии CRS-8. В свою очередь, первая ступень ракеты Falcon 9 использовалась в августе прошлого года в миссии SpaceX CRS-12. Согласно имеющимся данным, возвращение первой степени не планируется.

Также Falcon 9 выведет в космос новый британский спутник для сбора мусора с орбиты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Dragon, Falcon 9, Space X, Космический корабль, Космический корабль "Драгон", НАСА, Твиттер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Археологи обнаружили старинную построенную дорогу Обломки китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" упали в Тихий океан Астрономы NASA нашли вероятность жизни на Венере

Последние новости

В работе YouTube произошел временный сбой В Греции совершено покушение на двух дипломатов из Ирана Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
08:00 Парень изменил пол, потому что ему нравились мужчины, а потом передумал (Фото)
07:55 Забавные снимки из серии "Что здесь происходит"
07:47 Криштиану Роналду показал, как отпраздновал Пасху
07:40 Трамп встретится с Абе перед саммитом лидеров Корейского полуострова
07:38 Аллегри: Мы покажем, что мы усвоили урок в Кардиффе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Добавить комментарий
0