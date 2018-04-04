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Обнаружены быстрые и яркие вспышки, которые указывают на существование сверхновых

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Яркие вспышки
11:30 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости науки: Ученые зарегистрировали в далеком космосе странные вспышки — такие же яркие, как сверхновые, но намного короче — и ищут объяснений.

Астрономы заметили десятки невероятно ярких и кратких вспышек в далеком космосе. Они оказались такими же мощными, как взрывы сверхновых, но длились не месяцами, а погасли в считаные дни. Эти данные были озвучены на проходящей в Ливерпуле конференции EWASS 2018.

Миика Пурсиайнен (Miika Pursiainen) из Саутгемптонского университета и его коллеги использовали данные, полученные в ходе наблюдений Dark Energy Survey Supernova Programme (DES-SN). Проект направлен на регистрацию вспышек сверхновых, которые используются для точного картографирования далекой Вселенной и исследования темной энергии — таинственной силы, вызывающей ее ускоряющееся расширение. Однако некоторые вспышки оказались крайне необычными.

В общей сложности астрономы заметили 72 таких кратковременных события. Все они отличаются высокой температурой (от 10 до 30 тысяч °C) и впечатляющими размерами — от нескольких до нескольких сотен астрономических единиц (средних расстояний между Землей и Солнцем), причем за краткое время существования такой вспышки она может менять и температуру, и диаметр.

Природа их остается неизвестной, хотя ученые предполагают, что в данном случае мы можем иметь дело с третьим, прежде не описанным типом сверхновых. В ходе такого взрыва звезда сбрасывает особенно большие количества вещества внешних оболочек; эта материя полностью экранирует звезду и сама сильно раскаляется. Косвенно на это указывает и недавнее наблюдение сверхновой KSN 2015K, которая также погасла всего за несколько недель.

С другой стороны, возможно, мы имеем дело с совершенно новым и ранее не замеченным космическим явлением. Чтобы выяснить это, Миика Пурсианен и его коллеги планируют дополнительные наблюдения с помощью более мощных инструментов европейской обсерватории ESO.

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Новости науки, Астрономы, Вспышки, Миика Пурсиайнен, Сверхновые неизвестного типа, Существование сверхновых, Ученые.
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