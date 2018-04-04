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Красные карлики убивают жизнь на своих планетах

Красные карлики
22:55 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Звезды испускают интенсивное рентгеновское излучение.

Ученые из Обсерватории имени Карла Шварцшильда в Германии заявили о том, что интенсивные вспышки рентгеновского излучения, которые испускают красные карлики, могут стерилизовать планеты вокруг них.

На данный момент исследователям известно примерно о четырех тысячах экзопланет, некоторые из которых обладают размерами, сопоставимыми с земными, и вращаются в обитаемой зоне звезды. Но большинство подобных планет вращается вокруг красных карликов – звезд, гораздо более холодных и меньших по размерам, чем Солнце. Для того, чтобы попасть в обитаемую зону такой звезды, планеты должны находиться гораздо ближе к светилу, чем Земля к Солнцу.

Вместе с тем, известно о том, что на красных карликах часто происходят корональные выбросы массы - выбросы плазмы и энергетических частиц из короны звезды. Кроме того, подобные звезды часто выбрасывают мощное рентгеновское излучение.

В ходе нового исследования ученые наблюдали мощную вспышку на звезде AD Leo (Gliese 388), расположенной в 16 световых годах от Земли. Известно, что вокруг нее вращается гигантская газовая планета, которая удалена от родительской звезды на 0,02 астрономической единицы (одна астрономическая единица равна расстоянию от Солнца до Земли).

По мнению исследователей, вспышка не затронула планету и она не сопровождалась корональным выбросом, который мог бы "сдуть" часть атмосферы. Вместе с тем, по мнению ученых, на землеподобных планетах, которые вращаются вокруг красных карликов, жизнь может существовать только в пределах океанов, поскольку для жизни на поверхности рентгеновское излучение будет губительным. Некоторые ученые предполагают также, что вспышки могут быть губительными для озонового слоя планет, уничтожая порядка 94% его.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.

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Новости науки, Астрономы, Космос, Красные карлики, Наука, Планеты, Ученые.
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