Предки человека начали ходить на двух ногах гораздо раньше предполагаемого

Ученые из Университета Нью-Йорка заявили о том, что предки человека начали ходить на двух ногах еще четыре миллиона лет назад, то есть, гораздо раньше общепринятого представления об эволюции.

В ходе исследования ученые проанализировали скелет Ардипитекуса рамидуса, известного под именем Арди, возраст которого оценивается в 4,4 миллиона лет. Оказалось, что этот древний гоминид уже мог ходить на двух ногах, как человек.

"Работа отбрасывает старые представления об эволюции. Старая картинка, которая показывает эволюцию от полусидящего создания до человека, как мы смогли выяснить, оказывается неверной. Новое исследование говорит: нет, первый человек должен стоять прямо, как и все остальные", — заявил один из авторов исследования профессор Герман Понтцер.

Традиционно считаеся, что древние предки людей, такие как австралопитек Люси, живший 3,1 миллиона лет назад, не были приспособлены к хождению на двух ногах, поскольку все еще продолжали жить преимущественно на деревьях. Согласно теории антропогенеза, человек прямоходящий или Homo erectus появился в период от 1,4 миллиона лет до 500 тысяч лет назад.

Вместе с тем, новые данные свидетельствуют о том, что способность ходить на двух ногах развивалась у предков человека параллельно с другими навыками, а не заменяла их.