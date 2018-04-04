Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина готова передать 23 россиян в обмен на политзаключенных Украина готова передать 23 россиян в обмен на политзаключенных
Новости: Россия блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе РФ блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе
Новости: Легенда сборной Англии умер после остановки сердца Легенда сборной Англии умер после остановки сердца
Новости: Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать
X

Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона

Портрет женщины-фараона
19:16 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: Профессор обнаружил, что плиты изображали не просто фараона Египта.

Египтолог Кен Гриффин проанализировал две фрески, хранившиеся в Университете Суонси, в Уэльсе. Как оказалось, экспонаты были редчайшим изображением Хатшепсут — женщины, управлявшей Египтом в облике фараона.

Эти две стелы из известняка хранились в Университете Суонси с 1971 года. Однако открытие было сделано в марте 2018-го, когда Профессор Гриффин обнаружил, что плиты изображали не просто фараона Египта, а Хатшепсут — одну их самых известных женщин, когда-либо управлявших Египтом. Она правила страной с 1478 по 1458 годы до н. э., и период ее царствования считается одним из самых процветающих и мирных в истории Древнего Египта.

Нижняя часть изображения (рот, подбородок и шея) оказалась повреждена. Однако верхняя часть головы с веером из листьев хорошо сохранилась. Иероглиф "Джет" (фланкирующая кобра) над головой обозначает фараона. Кроме того, в иероглифической надписи вверху использованы женские местоимения, что подверждает – фараон был женщиной.

Из истории Древнего Египта известны пять женщин-фараонов. Однако стиль, образы и материалы, использованные в этом артефакте, по данным Смитсоновского института, соответствуют найденным в храме Хатшепсут.

К сожалению, ученым не известно, как и откуда фрески попали в Уэльс 50 лет назад. Гриффин и его коллеги-египтологи стараются выяснить, откуда были вывезены артефакты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Египет, Египтолог, Кен Гриффин, Портрет, Портрет женщины-фараона, Фараон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

"Хаббл" обнаружил самую далекую звезду от Земли Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Странные факты о Луне, которые не могут объяснить современные ученые

Последние новости

Умер украинский поэт-постшестидесятник Станислав Вышенский Советник Трампа считает, что РФ не заплатила существенную цену за свою агрессию "Это самое интересное противостояние": Сидорчук - о матче Лиги чемпионов
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
03 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
04 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
05 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
Новости сегодня
20:15 10 лучших фильмов об Иисусе
20:08 На матч "Шахтер" - "Динамо" продано более 10 тысяч билетов
19:57 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
19:49 Полицейский предотвратил самосуд жителей Одесчины выстрелами из автомата
19:45 Компания Citroen решила поменять минивенам имя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: Трамп выступил против реализации "Северного потока-2" Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"
Новости: Порошенко назначил 4 июля Днем полиции Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Новости: NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео) NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео)
Добавить комментарий
0