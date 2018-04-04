Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона

Египтолог Кен Гриффин проанализировал две фрески, хранившиеся в Университете Суонси, в Уэльсе. Как оказалось, экспонаты были редчайшим изображением Хатшепсут — женщины, управлявшей Египтом в облике фараона.

Эти две стелы из известняка хранились в Университете Суонси с 1971 года. Однако открытие было сделано в марте 2018-го, когда Профессор Гриффин обнаружил, что плиты изображали не просто фараона Египта, а Хатшепсут — одну их самых известных женщин, когда-либо управлявших Египтом. Она правила страной с 1478 по 1458 годы до н. э., и период ее царствования считается одним из самых процветающих и мирных в истории Древнего Египта.

Нижняя часть изображения (рот, подбородок и шея) оказалась повреждена. Однако верхняя часть головы с веером из листьев хорошо сохранилась. Иероглиф "Джет" (фланкирующая кобра) над головой обозначает фараона. Кроме того, в иероглифической надписи вверху использованы женские местоимения, что подверждает – фараон был женщиной.

Из истории Древнего Египта известны пять женщин-фараонов. Однако стиль, образы и материалы, использованные в этом артефакте, по данным Смитсоновского института, соответствуют найденным в храме Хатшепсут.

К сожалению, ученым не известно, как и откуда фрески попали в Уэльс 50 лет назад. Гриффин и его коллеги-египтологи стараются выяснить, откуда были вывезены артефакты.