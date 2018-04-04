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Новый телескоп TESS займется поиском внеземной жизни

Телескоп TESS
21:03 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости науки: NASA запустит транзитный космический телескоп TESS, который должен охотиться за планетами, на которых может существовать жизнь.

Запуск телескопа запланирован на 16 апреля в США. TESS сейчас проходит финальные приготовления во Флориде. Также сообщается, что аппарат заправят топливом и поместят в головной обтекатель ракеты Falcon-9 компании SpaceX.

"Мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, чей атмосферный состав говорит о возможном наличии жизни, после ученые изучат их атмосферы подробно", – рассказал главный исследователь миссии TESS Джордж Рикер.

15 марта космический аппарат прошел осмотр, который подтвердил, что он готов к запуску. TESS запустят с базы ВВС США на мысе Канаверал. Затем помощью гравитационной тяги Луны космический аппарат закрепится на 13,7-дневной орбите вокруг Земли. Через 60 дней после запуска и проверок инструментов спутник начнет свою двухлетнюю миссию.

Космический аппарат будет искать феномен, известный как транзит, когда планета проходит перед звездой, становясь причиной периодического потускнения звезды.

TESS забросит рекордно широкую сеть для поисков таинственных миров, свойства которых будут исследованы космическим телескопом "Джеймс Вебб" и другими миссиями, – отметил директор астрофизического отдела в штаб-квартире NASA Пол Герц.

TESS сконцентрируется на звездах на расстоянии в пределах 300 световых лет в 30-100 раз ярче, чем цели "Кеплера". Яркость этих звезд позволит исследователям использовать спектроскопию – науку о поглощения и излучения света, чтобы определить массу, плотность и атмосферный состав планеты. Вода и другие ключевые молекулы в атмосферах дадут нам подсказки о способности планет поддерживать жизнь.

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Новости науки, Внеземная жизнь, НАСА, Поиск внеземной жизни, Телескоп, телескоп TESS.
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